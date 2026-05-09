«Это ловушка»: эксперт предупредила о фатальной ошибке при просьбе о прибавке

Сотрудники часто просят прибавку к зарплате, когда уже находятся на грани выгорания. Об этом «Ленте.ру» рассказала Карина Остроносова, эксперт в сфере ИИ-кадровой аналитики. Многие ошибочно думают, что новые деньги вернут интерес к работе.
Эксперт заявила, что просьба о прибавке идет из состояния истощения. Руководитель чувствует это и откажет, что лишь усугубляет ситуация. Сотрудник либо увольняется, либо работает вполсилы.
Остроносова советует честно ответить себе: прибавка нужна от готовности к большему или от плохого состояния? Если второе, то сперва разобраться с собой. Она рекомендует взять отпуск, снизить нагрузку. Иначе разговор о деньгах станет не переговорами, а криком о помощи.
«Если вы действительно готовы к росту, ваша просьба должна звучать фактологически: не “я хочу больше денег”, а “мои текущие задачи уже соответствуют следующему уровню оплаты, давайте это зафиксируем”. Руководитель может спорить с амбициями, но спорить с перечнем ваших реальных задач ему сложнее», — пояснила эксперт.
Следует подготовить список того, что вы делаете сейчас, чего не было год назад. Это станет главным оружием. В случае отказа не стоит угрожать увольнением, советует специалист. Вместо этого она рекомендует спокойно мониторить рынок вакансий.
