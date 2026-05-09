Трогательная акция «Живая память»: в Никитском саду гостям вручают «письма-треугольники»

9 мая в День Победы в Никитском саду проводится трогательная акция под названием «Живая память».
Директор НБС-ННЦ, академик РАН Юрий Плугатарь сообщил, что каждый посетитель, покупая билет, получит фронтовое «письмо-треугольник» с воспоминаниями сотрудников сада, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Эти люди, столкнувшись с ужасами войны, не раздумывая, встали на защиту своей страны. Передача таких живых свидетельств из поколения в поколение поможет сохранить память о подвигах ветеранов.
В Никитском саду также установили стенды, которые рассказывают о том, как сотрудники сада вместе со всей страной приближали день Победы на фронте и в тылу.
