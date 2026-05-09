Глава Башкирии возложил цветы к памятнику комдива Минигали Шаймуратова

Сегодня, 9 мая, в День Великой Победы, на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Госдумы и Госсобрания, члены правительства, представители ветеранских организаций и боевых братств, участники СВО. Именно на Советской площади в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт.
112-я Башкирская кавалерийская дивизия одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.
Дивизия также принимала участие в Черниговско-Припятской операции, за отличие в боях которой ей было присвоено звание Черниговской, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, в том числе 78 стали Героями Советского Союза, а пять — полными кавалерами ордена Славы.
Великая Отечественная война оставила свой тяжелый след в судьбе каждой семьи. Победа далась нашему народу ценой огромных потерь. Более 700 тысяч жителей республики ушли на фронт. Около половины из них остались на полях сражений. Более 127 тысяч уроженцев Башкирии пропали без вести.
В республике сегодня в строю 58 фронтовиков, 26 из которых отпраздновали вековой юбилей. Среди нас — 4 079 тружеников тыла, 95 660 детей войны, многие из которых своим самоотверженным трудом приближали Победу.
