Глава Башкирии возложил цветы к памятнику комдива Минигали Шаймуратова

Сегодня, 9 мая, в День Великой Победы, на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Госдумы и Госсобрания, члены правительства, представители ветеранских организаций и боевых братств, участники СВО. Именно на Советской площади в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт.