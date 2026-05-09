В Красноярске стартовало праздничное шествие в честь Дня Победы

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» в 12:00 началось торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов силовых структур и курсантов вузов.
Шествие началось с творческого выступления. Прохождение открыли победители краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности. Они пронесли копии красных знамен воинских соединений и частей, которые были сформированы на территории Красноярского края в годы Великой Отечественной войны.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил земляков с 81-й годовщиной Победы. Он напомнил, что на фронт из края ушли почти полмиллиона человек, более 230 жителей региона стали героями Советского Союза.
«Победа складывалась из подвигов солдат и командиров, из трудовых свершений у заводских станков, из мастерства врачей. Сибиряки проявили героизм, выдержку, характер на самых трудных участках», — отметил глава региона.
Котюков подчеркнул, что сегодня дело дедов и прадедов продолжают герои специальной военной операции. Красноярские заводы снова работают в три смены, отправляют на фронт вооружение, волонтеры и жители собирают гуманитарные грузы.
