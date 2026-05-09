Собянин поздравил москвичей с Днём Победы в Великой Отечественной войне

Мэр Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы с поздравлением по случаю Дня Победы. В своем заявлении он охарактеризовал 9 Мая как день единства и мужества народа, пережившего суровые испытания Великой Отечественной войны.
«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! День Победы — важный и дорогой день для каждого из нас. День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», — написал градоначальник в «Максе».
Собянин также отметил, что в этот день сердца людей переполняет гордость за подвиг предков, а память о них останется вечной. «Слава победителям! Слава городу-герою Москве и нашей Родине!» — подчеркнул мэр.