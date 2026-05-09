Военные парады прошли в Сибири и на Дальнем Востоке

Военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли на Дальнем Востоке. Об этом в субботу, 9 мая, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Также парады состоялись в Сибири.
Главный парад войск ВВО состоялся в Хабаровске. Командовал парадом замначальника ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал — исполняющий обязанности командующего войсками ВВО кавалер трех орденов Мужества генерал-лейтенант Михаил Носулев.
— Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2,6 тысячи человек, в том числе от Министерства обороны РФ более 1,6 тысячи военнослужащих, — говорится в публикации.
Военные парады также прошли в Новосибирске, во Владивостоке, в Кемерове и Улан-Удэ.
8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по обеспечению безопасности на День Победы в России являются приоритетом.
Песков также рассказал, что отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — вошел в состав виртуального «Бессмертного полка» еще в период пандемии. По его словам, в текущем году акция пройдет частично в онлайн-формате.