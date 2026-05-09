«Три-четыре, скажи “да”!»: курсант встал на колено, делая предложение своей девушке на параде Победы в Благовещенске

В Благовещенске курсант сделал предложение своей девушке во время парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

Трогательные кадры сняли сотрудники администрации Благовещенска во время парада Победы, проходившего в городе. Молодой курсант из роты почетного караула прямо на площади сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Будущий жених с огромным букетом цветов в окружении товарищей спросил возлюбленную выйдет ли она за него замуж и встал на колено.

«Три-четыре, скажи “да”!» — хором попросили согласиться девушку сослуживцы парня.

Для девушки происходящее оказалось большим сюрпризом. Однако она думала не очень долго и согласилась. После этого прозвучало трехкратное «Ура!».

Ранее Герой России Илья Споняков сделал предложение своей девушке на глазах у президента РФ Владимира Путина. Все происходило в Кремле.

В Новосибирске парень сделал невероятно красивое предложение невесте на вокзале — с 51 розой, скрипкой и бальными танцорами. По словам очевидцев, от увиденного расплакались все пассажиры.

Россия празднует День Победы: Онлайн-трансляция.

Видеотрансляция Парада Победы.