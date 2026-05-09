«Три-четыре, скажи “да”!»: курсант встал на колено, делая предложение своей девушке на параде Победы в Благовещенске

Трогательные кадры сняли сотрудники администрации Благовещенска во время парада Победы, проходившего в городе. Молодой курсант из роты почетного караула прямо на площади сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Будущий жених с огромным букетом цветов в окружении товарищей спросил возлюбленную выйдет ли она за него замуж и встал на колено.
«Три-четыре, скажи “да”!» — хором попросили согласиться девушку сослуживцы парня.
Для девушки происходящее оказалось большим сюрпризом. Однако она думала не очень долго и согласилась. После этого прозвучало трехкратное «Ура!».
