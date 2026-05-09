Погода испортится в центральных и южных районах Красноярского края 10 мая

Завтра, 10 мая, в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края резко ухудшится погода. Об этом предупредили в краевом управлении МЧС.
Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 15−20 м/с.
В Красноярске, по данным Среднесибирского УГМС, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются дождь и гроза. Ветер ночью юго-восточный, 4−9 метров в секунду, днем сменится на юго-западный с сильными порывами. Температура воздуха ночью составит +8,+10 °C, днем прогреется до +20,+22 °C.
Сохранится и высокая пожарная опасность. В регионе с 8 мая в большинстве территорий действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС напоминают: в ветреную погоду нельзя проводить любые работы с открытым огнем. Нарушителям грозят штрафы.
