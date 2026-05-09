В России заметили панику у одного из бывших президентов США: в чем причина

В России начали наблюдать панику у одного из бывших лидеров Белого дома. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ, заявил, что бывший президент США Барак Обама паникует и пытается вернуться в политику для дополнительной защиты.
«Автор выдумки о Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — прим. ред.) президент Обама паникует и выходит из тени, надеясь, что публичное появление на международных мероприятиях даст (ему — прим. ред.) дополнительную защиту», — говорится в сообщении от Дмитриева в его блоге соцсети X.
Напомним, национальная разведка США обвинила Обаму в создании теории о «российском следе», связывающей Трампа с РФ, которая впоследствии была опровергнута. Глава РФПИ прокомментировал видео, где премьер-министр Канады Марк Карни приветствовал экс-президента США на встрече в Торонто.
Ранее KP.RU предположил, что Обама не теряет надежды вернуть власть. Не исключено, что он работает над свержением нынешнего лидера Белого дома Дональда Трампа.