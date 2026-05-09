Никогда не пиши «ни когда». Как волгоградцы покоряли Тотальный диктант-2026

В 2026 году Тотальный диктант в Волгограде напомнил о незаслуженно забытой бабушке Александра Пушкина и доказал, что даже одна орфографическая ошибка способна оставить школьных отличников без пятёрки. В рамках проекта «На одном языке» корреспондент «Аргументы и Факты — “Нижнее Поволжье” побывал на главной площадке акции и выяснил, как бывшая обладательница двойки стала проверять работы других участников и каким образом лучших грамотеев отметят 16 мая на фестивале “Книжный”.
От двойки до пятерки.
Журналист газеты «Аргументы и факты» — «Нижнее Поволжье» в этом году побывал на главной площадке диктанта в регионе — в библиотеке им. Горького. Библиотечный центр выступает и главным организатором акции № 1 в поддержку русского языка в нашей области. В общей сложности в регионе в 2026 году действовало 7 площадок акции, включая Волжский и Камышин.
Только в столице области свою грамотность проверили порядка 600 человек. И это был не просто диктант, а настоящий праздник прекрасного языка и людей, которые любят его от всей души.
Участники признавались, что, написав диктант раз, отказаться от такого удовольствия уже невозможно. Ежегодную акцию ждут с нетерпением сотни жителей региона. В заветный день они приходят нарядные, в приподнятом настроении. «Здесь потрясающая атмосфера», — так говорят участники акции об общем настроении диктанта.
Так, жительница Волгограда Ирина Маркарян четыре раза получала за диктант высшую награду — пятёрку. А это непросто: для получения такой оценки можно допустить не более двух синтаксических ошибок, орфографических же допускается и вовсе одна. Но грамотеев в регионе и правда нема-ло. Так, по словам городского координатора акции Светланы Солодковой, бывало в области и 25, и даже 70 «тотальных» отличников. При этом с каждым годом результаты волгоградцев улучшаются. И, конечно, градус азарта среди участников тоже растёт.
«Сначала, 12 лет назад, у меня был интерес достичь высоких результатов, получить на диктанте обязательно пятёрку, — вспоминает Ирина Маркарян. — Но сейчас у меня интересы другие: я получаю удовольствие от самого сообщества участников диктанта, от атмосферы, здесь царящей, от приветствий авторов диктанта и его организаторов».
«Пушкин нас заранее простил».
Авторы диктанта — это тоже избранные. Дело в том, что тексты для акции создаются специально. Пишут их выдающиеся литераторы, причём в каждом таком произведении есть масса важной информации, так что диктант — это куда больше, чем проверка знаний по русскому, это ещё и увлекательная просветительская акция.
Так, в 2026 г. текст для диктанта создавал писатель и публицист Алексей Варламов, ректор Литературного института имени Горького, член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Он взял тему детства Александра Сергеевича Пушкина и его наперсницы, воспитательницы. Но речь шла не о всеми любимой и хорошо известной няне Арине Родионовне, а о его бабушке со стороны матери, Марии Ганнибал.
Это она помогала Наталье Николаевне в семейных заботах с четырьмя детьми и воспитывала Александра Сергеевича вплоть до момента его поступления в Царскосельский лицей. Почему-то её имя сейчас незаслуженно забыто, в то время как она много значила для Александра Сергеевича, и он был искренне привязан к бабушке. Позже поэт посвятил ей стихотворные произведения.
Волгоградцы-участники диктанта признавались после акции: обязательно пойдут перечитывать биографию поэта, оказывается, есть много такого, что они не знали.
В Тотальном диктанте за годы существования возникли свои ритуалы — например, организаторы акции и составитель текста года всегда обращаются к участникам с напутствием. Так, в 2026 году Алексей Варламов напомнил пушкинскую фразу: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю».
«Но это не значит, что вы должны делать грамматические ошибки, — пояснил автор текста диктанта. — Постарайтесь написать без ошибок, постарайтесь стать отличниками. А если у кого-то это не получится, то ничего страшного, Пушкин нас всех заранее простил!».
Главный вопрос: а как же всё-таки подготовиться к Тотальному диктанту? Организаторы отвечают, что для этого можно зайти на сайт и пройти четыре подготовительных урока. Каждый год их обновляют, но на сайте акции выложены уроки за разные годы, так что можно будет попробовать свои силы в написании диктантов прошлых лет, а также подтянуть уровень грамотности в целом.
Бывалые участники диктанта советуют не откладывать такое обучение на будущий год — русский язык настолько же красив, насколько и сложен, потому сейчас самое время освежить знания или вообще ликвидировать те или иные пробелы по русскому.
На сайте акции totaldict.ru можно пройти курс по истории русской орфографии и пунктуации, а также курс деловой переписки. Это, кстати, будет хорошим подспорьем для старшеклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ. Организаторы диктанта смогли выделить те слабые места в знании языка, которые характерны для большинства участников, и потому хорошо понимают, какие именно разделы в изучении языка особо важные.
И не стоит переоценивать себя. Так, волгоградка Екатерина Шиповская признается: в школе была по русскому языку отличницей, а вот за первый свой Тотальный диктант получила двойку. Допустила дюжину ошибок и схватилась за голову. Не отступила, потратила год на то, чтобы улучшить знание «великого и могучего» и постепенно стала отличницей на «Тотальном» уровне. А ещё позже вступила в ряды волонтёров акции — она теперь встречает гостей, раздаёт им бланки и ручки, объясняет правила. В этом году ей доверили ещё и проверять работы участников.
На площадке акции работают и известные волгоградцы — например, один из прославленных литераторов Волгоградской области Владимир Овчинцев. В этом году он диктовал текст диктанта на площадке РАНГХиГС, и, по его словам, получил самые позитивные впечатления от проекта.
— Я теперь обязательно буду в нём участвовать и агитировать других, — обещает Владимир Овчинцев.
Тотальный диктант в Волгограде получает замечательное развитие: его лучшие участники будут награждаться на ещё одной замечательной площадке для всех поклонников русского языка и литературы — фестивале «Книжный», который пройдёт в Горьковской библиотеке 16 мая 2026 года. В этот день можно будет познакомиться с самыми грамотными волгоградцами и жителями области и узнать, как им удалось достичь вершин в русском письменном. А в следующем году попробовать и свои силы на главном диктанте страны.
Как Россия издревле объединяла разные народы, так и Тотальный диктант становится с годами всё более интернациональным.
Если ранее его писали исключительно на русском языке, то с годами лингвистическая география стала расширяться.
Теперь, как рассказали организаторы, в рамках проекта проходит акция «Тот. Язык», в ходе которой представители национально-культурных объединений смогут написать текст диктанта на родном языке. Таковых языков уже 20 плюс два диалекта.
Благодаря проекту «Тот. Язык» Тотальный диктант уже пишут на турецком, татарском, чувашском, башкирском, бурятском, корейском, вепсском, ижорском, польском, армянском, осетинском, аварском, агульском, даргинском, лакском, табасаранском, казахском, азербайджанском, саамском, греческом языках, а также на поморском говоре и норнахичеванском диалекте армянского языка.