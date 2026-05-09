ФСБ рассекретила документы о подготовке нацистских пропагандистов

Также оккупационные немецкие власти Кривого Рога в годы войны заставляли людей рыть себе могилы, чтобы оставить там их тела после казни. Такая информация следует из рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности». Кривой рог является родным городом украинского президента Владимира Зеленского.