Дочь немецкого солдата поделилась историей спасения отца красноармейцами

Жительница Германии Марианна Голлуб, дочь немецкого солдата, попавшего в советский плен, рассказала, как военные спали жизнь ее отцу.
Герберта Рихарда Роберта Голлуба призвали в армию в 1933-м году, когда ему было 20 лет. Солдат дошел с немецкими войсками до Сталинграда. После отступления его подразделение оказалось в советском плену, где молодой военный провел восемь лет.
Марианна рассказала, что, по словам отца, русские солдаты спасли его и тех, кто выжил из его подразделения. Немцы были настолько истощены, что умерли бы от холода и голода через несколько километров. Они были так ослаблены, что в них не пришлось бы даже стрелять для этого.
Советские военные привезли обессиленных пленных на грузовиках. Многие из-за истощения и обморожений не могли сами забраться в кузов, и тогда солдаты брали каждого под руки, помогали подняться и сажали в машины. В лагере пленным оказали медицинскую помощь и делились едой, хотя сами советские солдаты жили в тяжелых условиях.
«Отец рассказывал, что у самих солдат была только капустная похлебка. Они просто добавляли туда больше воды и делили ее с пленными. У них самих не было еды лучше, чем у тех, кого они охраняли», — рассказала Голлуб РИА Новости.
В плену Герберт выучил русский язык и вернулся домой в 1949 году.