101-летний фронтовик о танках, гангрене и судьбе

Легендарный танкист Т-34, 101-летний участник Великой Отечественной войны, освобождавший Украину, Польшу, Чехословакию, Германию, Николай Борисов и по сей день ходит на работу — в Совет ветеранов Центрального района Воронежа.
«Как пионер, всегда готов!» — бодро рапортует Николай Николаевич, встречающий нас по поводу грядущего Дня Победы при полном параде. Накануне Великого праздника «АиФ-Воронеж» расспросил фронтовика о памятных сражениях, наградах и его семье.
На Красной площади.
— Николай Николаевич, как готовитесь к празднованию Дня Победы?
— Работы много. Сейчас я занимаю должность заместителя председателя Совета ветеранов Центрального района Воронежа. Уже 12 лет я здесь. Для интереса: когда я впервые пришёл сюда, стены были голые, висел лишь один ватманский лист, а на нём пять фотографий. Самое главное с тех пор это то, что мы увековечили память 36 героев — выходцев из нашего района. Установили мемориальные доски на каждом доме, где они жили. Всё — перед вами. Настроение замечательное — праздник же! Ну, и немаловажна для меня — моя годовщина, всё же 102-й годок пошёл. Уже ни подчинённых, ни друзей — никого в таком возрасте нет. Голова у меня ясная. Всё помню, хотя вот слух почти потерял.
Вообще считаю, что я достойно выполнил свои обязанности офицера: 40 лет прослужил в вооружённых силах, причём всего в трёх частях: 17 лет — в Наро-Фоминске, ещё 17 — в Нижнем Новгороде и семь — в группе советских войск Германии, хотя по тем временам было положено служить 25 лет. Людей с таким военным стажем, по крайней мере, в Воронеже больше нет. Я побывал на 19 парадах на Красной площади, а в 2022 году даже сидел рядом с Владимиром Владимировичем. Это тоже великое счастье! А свой 16-й парад в Воронеже я на танке прошёл. Конечно, я считаю себя счастливым и везучим человеком.
Молодой командир.
— Как началась для вас война? Какие воспоминания самые яркие?
— Родился я во Владимирской области, в сельской местности. Мне, ученику 10 класса, 14 октября 1942 года поступила повестка защищать Родину. Я отучился в Горьковском танковом училище, а затем участвовал в боях в течение года.
Всегда вспоминаешь свой первый бой. Он, честно сказать, был неудачный. Не для меня, а для всего нашего подразделения. Получили задачу наступать. И я, будучи командиром танкового взвода, — у меня в подчинении были два танка и восемь человек — перешёл к наступлению. А в трёх километрах располагались немцы. На карте у командира был обозначен ручеёк. Когда же наши танки подошли к той местности, то «клюнули» в болото и застряли. Пять танков… А немец тут как тут! И начал щёлкать. Три друга, с которым я учился в танковом училище, погибли сразу. Но атаку, пусть и с большими потерями, мы отбили.
— Расскажите про своё чудесное спасение после ранения.
— Меня лечили целых пять месяцев. 29 апреля 1944 года я получил тяжёлое ранение в бедро. Целую неделю продержался без медицинской помощи, уже сознание терял, а когда меня привезли в госпиталь, врач осмотрел и говорит: «Ну, всё, дорогой, нужно ножку правую отмахнуть и выбросить, у тебя гангрена». Но я не дал согласия на ампутацию, решил: помирать так с ногой. Потом нашёлся молодой доктор, который готов был взяться пролечить меня без ампутации. И я согласился, уже почти на том свете был.
Когда очнулся, сразу схватился за ногу и вздохнул с облегчением — она была на месте. Врач, который меня оперировал, подарил мне на память большой осколок, вытащенный из моей ноги. И прибавил: «Если первые трое суток проживёшь, значит, долго будешь жить». И вот, прошло трое суток, и я пошёл на поправку.
После этого 4 октября 1944 года я оказался в Четвёртом гвардейском танковом корпусе. А 11 мая 1945 я закончил войну в Праге командиром танковой роты — это 10 танков и 57 подчиненных, а мне — 20 лет! Так что я был молодой командир. Лихой был, в разведку ходил, из окружения выходил. Прошёл всё — знаю все эти вещи не на словах, а на деле.
За войну я потерял пять танков — все они сгорели. Но я был везучим. Все пять раз снаряды попадали в ходовую часть танка, либо в корпус. Если бы хоть раз снаряд попал в башню, то меня бы не было в живых. На войне лично я подбил 10 танков, за что получил четыре ордена.
— Какие награды для вас самые дорогие?
— За первый танк, который я подбил. Дело было на Украине. Задача стояла занять деревушку в составе подразделения. И тут на расстоянии двух километров немецкий танк начал стрелять по нам, а мы — по нему. Мне с первого выстрела удалось его подбить. Стрелял я хорошо!
— Как война коснулась вашей семьи?
— У меня была сестра 1910 года рождения, брат 1914 года и возрастные родители. Когда война началась, муж моей сестры, опытный военный, провоевал всего семь дней и попал вез вести. У него осталась дочка, недавно она скончалась в возрасте 90 лет. Сестра моя больше замуж не выходила, прожила 85 лет. Второй брат был призван на второй день войны, в 1943 году он получил тяжёлое ранение в ногу, выжил, но остался инвалидом. Родители ишачили в колхозе и выжили в тяжёлые годы войны только за счёт своего огорода. Я представляю себе, как им было трудно.
«Всё — по плану».
— А как давно вы живёте в Воронеже?
— В Наро-Фоминске я прожил 30 лет. В 2008 году приехал в Воронеж. Здесь жила дочка 1949 года рождения и три моих внука. Старшему внуку уже 50, он полковник, недавно уволился из полиции, а два других внука — подполковники запаса. У меня четыре праправнучки. Старшая уже замуж вышла, вторая — готовится к свадьбе. Так что всё идёт по плану.
С супругой мы прожили 74 года душа в душу. Пять лет она болела, три года я ухаживал за ней лежачей. Но это уже судьба.
Сам я, несмотря на возраст, ежедневно делаю зарядку: сначала в постели 10 минут, затем 30 минут — после подъёма. Хожу пешком три километра до Совета ветеранов, правда, сейчас иногда сажусь на автобус.
— Я с 1946 года выписываю газету «Красная звезда», там что понятие о происходящем имею. Когда всё это закончится, даже представить не могу, но армия у нас точно будет сильная. Когда слышу сирены, конечно, понимаю, что всегда нужно соблюдать меры предосторожности. Это как сидеть в танке и ехать — это одно, а сидеть снаружи боевой машины — это другое…