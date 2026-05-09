101-летний фронтовик о танках, гангрене и судьбе

— Работы много. Сейчас я занимаю должность заместителя председателя Совета ветеранов Центрального района Воронежа. Уже 12 лет я здесь. Для интереса: когда я впервые пришёл сюда, стены были голые, висел лишь один ватманский лист, а на нём пять фотографий. Самое главное с тех пор это то, что мы увековечили память 36 героев — выходцев из нашего района. Установили мемориальные доски на каждом доме, где они жили. Всё — перед вами. Настроение замечательное — праздник же! Ну, и немаловажна для меня — моя годовщина, всё же 102-й годок пошёл. Уже ни подчинённых, ни друзей — никого в таком возрасте нет. Голова у меня ясная. Всё помню, хотя вот слух почти потерял.