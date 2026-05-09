Как волгоградцы покоряли Тотальный диктант-2026

И не стоит переоценивать себя. Так, волгоградка Екатерина Шиповская признается: в школе была по русскому языку отличницей, а вот за первый свой Тотальный диктант получила двойку. Допустила дюжину ошибок и схватилась за голову. Не отступила, потратила год на то, чтобы улучшить знание «великого и могучего» и постепенно стала отличницей на «Тотальном» уровне. А ещё позже вступила в ряды волонтёров акции — она теперь встречает гостей, раздаёт им бланки и ручки, объясняет правила. В этом году ей доверили ещё и проверять работы участников.