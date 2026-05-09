Сохраняя память о Великой Победе: как обновляют мемориалы

Нет ни одной российской семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Ежегодно в День Победы мы воздаем дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу страну, в том числе возлагаем цветы к обелискам и мемориалам, установленным на аллеях, площадях и в парках.
Благоустройство таких мест в России проводят максимально тщательно. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года обновили более 1,4 тыс. подобных пространств. В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне рассказываем о некоторых из них.
Живая память.
Наша страна сражалась с фашистскими захватчиками почти четыре года и понесла колоссальные потери. На фронт добровольно ушли более 32 млн человек, и 27 млн из них не вернулись.
«Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны является одним из приоритетов государственной политики. Благоустройству мемориалов, воинских захоронений, аллей Памяти и “Вечных огней” уделяется особое внимание регионов, и жители… активно вовлечены в эту работу», — подчеркивает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Например, в апреле нынешнего года во время Всероссийского субботника горожане в том числе приводили в порядок и благоустраивали мемориалы и места памяти.
«Сохранение исторической памяти сегодня один из ключевых запросов россиян, — соглашается директор общероссийской организации “Городские реновации” Олег Зоря. — Мы по-новому смотрим на работу с данной потребностью в городской среде, учитывая особенности территорий и то, как люди на самом деле используют эти пространства. Местным жителям важно, чтобы они становились частью повседневной жизни: были понятными, живыми и востребованными у разных поколений. Наша задача — совместно с Минстроем России и экспертным сообществом находить простые и понятные решения, которые будут находить отклик у горожан и делать такие места точками притяжения».
Свидетель исторических событий.
Победа в битве под Сталинградом далась Советской армии страшной ценой. Бои длились 200 дней, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го, и за это время город был полностью разрушен. С обеих сторон в сражении участвовали более 2,1 млн человек, при этом потери Красной армии оценивают примерно в 1,3 млн солдат.
В числе героев той битвы — экипаж пожарно-спасательного парового катера «Гаситель». Под огнем противника его команда день за днем подвозила вооружение и продовольствие войскам, тушила пожары на других судах и на берегу, эвакуировала людей. Осенью 1942 года «Гаситель», получивший с начала сражений в общей сложности около 3,5 тыс. пробоин, затонул. Но год спустя пароход подняли из воды, отремонтировали и продолжили использовать. Окончательно судно списали только в 1966 году. Всего оно прослужило больше 60 лет.
С 1977 года «Гаситель» установлен на берегу в Ворошиловском районе Волгограда как памятник волжским речникам. Пароход расположили посреди сухого бассейна, символизирующего Волгу. Рядом возвышается 13-метровая стела, облицованная гранитом, к подножию которой прислонен якорь. Надписи на монументе гласят: «Слава речникам и пожарным Волжского бассейна — героям гражданской войны, защитникам Красного Царицына» и «Никогда советский народ не забудет мужественных сынов Волги, прославивших себя в боях за Сталинград».
В 2019 году территорию вокруг «Гасителя» благоустроили по нацпроекту, а в 2022 году отреставрировали и сам памятник. Прилегающую площадку вымостили брусчаткой, газоны обновили и оснастили системой автоматического полива. Для посетителей сквера установили скамейки, урны, теневые навесы, шезлонги, питьевой фонтанчик, добавили велостоянку и спортивную площадку. По вечерам катер и пространство вокруг него хорошо освещены. А обеспечивать безопасность помогает система видеонаблюдения.
Благодаря этим изменениям сквер у «Гасителя» стал комфортным местом для отдыха. Авторы проекта благоустройства позаботились, чтобы прийти к памятнику могли в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Создание доступной среды было важно и для удобства ветеранов.
Отметим, что подобным образом обновляют территории исторических объектов по всей Волгоградской области.
«Комфортные точки притяжения создаются у памятных стел “Рубеж Сталинградской доблести”, — рассказывает председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Баранов. — Такого звания удостаиваются населенные пункты, где в период Сталинградской битвы солдаты и жители проявили особую стойкость и героизм. Это знак высшей степени признательности поколению победителей и защитникам Сталинграда. Данное почетное звание получили уже десять населенных пунктов. В восьми из них благоустроены территории у памятных стел».
Музей под открытым небом.
В Самарской области тоже реализуют подобные проекты. Например, в 2024 году в Чапаевске по нацпроекту реконструировали парк имени Чапаева, где находится мемориальный комплекс с Вечным огнем. В годы войны в городе бесперебойно работали несколько важнейших оборонных предприятий, артиллерийский полигон. Например, завод № 309 в 1941 году остался фактически единственным производителем средств для детонации боеприпасов в стране.
Перед началом работ в парке имени Чапаева специалисты обсудили планируемые изменения с местными жителями. Благоустройство проводили по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды, так что любой желающий мог повлиять на то, каким станет обновленное пространство. Свое мнение тогда высказали более 4 тыс. человек.
После реконструкции на территории появились новые пешеходные маршруты, фотозона, современная детская площадка, зона паркура, стена для граффити, сцена для камерных мероприятий, амфитеатр, арт-качели.
«Парк Чапаева — настоящее место притяжения наших жителей, любимая территория для прогулок, которая находится в историческом центре города, — делится глава городского округа Чапаевск Александр Краснов. — Благоустройство преобразило аллею, созданы условия для творческого досуга детей и молодежи, а также отдыха целых семей и старшего поколения».
Обновленная главная аллея парка стала порталом, который соединяет прошлое, настоящее и будущее города. Там открыт уникальный для Самарской области музей под открытым небом. На двух больших экранах показывают кадры из истории города и транслируют в прямом эфире ключевые события — от шествия Бессмертного полка до чествования героев СВО.
«Ежегодно 9 Мая проводим в парке цикл патриотических мероприятий, — продолжает Александр Краснов. — У Вечного огня подростки несут вахту Памяти. В прошлом году у нас появились новые возможности: организовали на свежем воздухе концертную программу “Поем песни Победы” и акцию “Лица Бессмертного полка” в виде интерактивной выставки о наших земляках — участниках Великой Отечественной войны. Инициативу поддержали более 200 человек».
Память о трудовом подвиге.
Новосибирск в годы войны находился вдали от фронта и поэтому принял эвакуированные с запада промышленные предприятия. После перепрофилирования местных заводов в городе в кратчайшие сроки создали мощную оборонную базу. На фронт отправляли танки, самолеты, боеприпасы. А в обратную сторону, за Урал, на лечение везли тысячи раненых бойцов.
Жители Новосибирска проявили настоящий трудовой героизм. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, предприятия работали круглосуточно. При этом ушедших на фронт мужчин на заводах заменили женщины и подростки.
В наши дни потомки отдают дань уважения их мужеству, приходя к Монументу Славы в Ленинском районе Новосибирска. Мемориальный ансамбль занимает целый квартал и включает Вечный огонь, пять 10-метровых пилонов с барельефами, символизирующих книги летописи войны, и памятник Скорбящей матери.
«Монумент Славы — священное место для каждого из нас», — подчеркивает глава Новосибирска Максим Кудрявцев.
День Победы мемориал встречает обновленным. К празднику рабочие завершили масштабное благоустройство, стартовавшее в прошлом году. Еще летом специалисты заменили плитку на основной аллее и начали ремонт бетонной мозаики у Вечного огня. Весной им оставалось провести реконструкцию освещения, озеленение, а также установить скамейки и урны.
Тысячи комфортных парков, площадей и дворов.
Всего с 2019 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране благоустроено более 80,6 тыс. общественных пространств. Специалисты обновили парки, скверы, набережные, центральные площади и дворы.
Где в следующий раз пройдет реконструкция, местные жители выбирают сами. Чтобы учесть пожелания, ежегодно проводится Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Отметим, что с каждым сезоном оно пользуется все большей популярностью. Когда голосование в 2021 году прошло впервые, в нем поучаствовали 9,7 млн человек, а в прошлом, 2025 году — 16,6 млн.
Отдать свой голос за территорию, которую стоит обновить в ближайшее время, можно прямо сейчас. Новый опрос на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru уже стартовал и продлится до 12 июня. Выразить свое мнение могут все россияне старше 14 лет. Всего в этом году в 1,6 тыс. муниципалитетов по всей стране на голосование вынесено более 6 тыс. общественных пространств, в том числе воинских мемориалов. С 21 апреля, когда началось голосование, собрано уже свыше 6,5 млн голосов.
В общей сложности до 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить не менее 30 тыс. территорий.