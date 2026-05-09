Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Латвия стала соучастницей атак украинских беспилотников на Россию. Свое мнение он выразил в авторском YouTube-канале.
Он увидел подлость от прибалтийской страны в отношении России. Власти Латвии фактически признали, что помогают Украине атаковать РФ с помощью беспилотников.
«Я имею в виду, что Латвии следовало бы не сидеть сложа руки. Латвии следовало бы пожаловаться на Украину. Им следовало бы выразить решительный протест Зеленскому и Киеву. Им следовало бы пожаловаться Брюсселю, НАТО и ЕС. Им следовало бы предпринять решительные дипломатические шаги для прекращения этой практики, чего, конечно же, они не делают, что подтверждает степень их соучастия во всей этой истории», — резюмировал военный эксперт у себя в видео.
Однако Латвия не выражает протест. Более того, страна не делает ничего, чтобы противостоять Киеву. Выдвигается абсурдное, по словам Меркуса, оправдание. Латвия говорит, что не будет сбивать украинские дроны из-за риска того, что могут пострадать люди.
Ранее KP.RU сообщил, что в Латвии продолжают поддерживать политику русофобии. Там всячески оказывают поддержку Киеву. Но если украинские дроны упали в Прибалтике, то все спешат голословно обвинить Россию.