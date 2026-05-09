Для пермских ветеранов организовали фотосессию в честь Дня Победы

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днём Победы. Обращение появилось утром 9 мая на официальном канале главы Пермского края в MAX.
В честь важной даты 81-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для ветеранов была организованна семейная фотосессия.
«Вы не просто выиграли войну, вы подарили нам будущее. Мы никогда не забудем какой ценой далась вам победа», — подчеркнул в обращении Махонин.
Напомним, из-за атаки беспилотников 7 и 8 мая, в регионе отменили массовые мероприятия, намеченные на День Победы. За три дня над краем сбили 16 БПЛА.
