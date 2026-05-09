Мясников предупредил: если восстановление после ОРВИ затянулось

Слабость после ОРВИ тянется неделями? Мясников объяснил, что делать волгоградцам. Врач Александр Мясников и лор Константин Добрецов в эфире «О самом главном» дали рекомендации по восстановлению. Болезнь забирает много энергии — организм тратит силы на борьбу с инфекцией. После выздоровления он опустошен.
Что поможет? Легкоусвояемый белок и бульон. Мясников подчеркнул: научные исследования подтвердили противовоспалительные свойства бульона. Он поддерживает и во время болезни, и после.
От остаточного кашля спасут растительные средства: бузина, первоцвет, хмель, тимьян. А вот сиропы от кашля после болезни лучше не пить — они усугубят проблему. Обратите внимание на природные антиоксиданты, цинк в легкоусвояемой форме и витамин С. Пейте теплую жидкость, увлажняйте воздух в квартире.
Если восстановление затягивается — это сигнал. «За этим может стоять не просто астения, а осложнения. Консультируйтесь с врачом», — предупредил Мясников.
И главное: укреплять иммунитет нужно заранее, а не когда болезнь уже пришла. Волгоградцам стоит взять на заметку: профилактика спасает от долгих последствий.
