Москва готова к Параду Победы

Сегодня в столице пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы. К Параду Победы Москва украшена знаменами, Георгиевскими лентами и красными звёздами. У пресс-центра с утра собираются российские и зарубежные журналисты, которые будут освещать парад и другие события праздничного дня. В Москве усилены меры безопасности: установлены защитные ограждения, в центре города дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Ранее сообщалось о возможных ограничениях мобильной связи в целях безопасности. Однако утром связь в столице работала в обычном режиме — жители могли воспользоваться каршерингом и вызвать такси.