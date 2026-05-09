Артиллерийский салют и два фейерверка украсят небо Сталинграда в День Победы

Город-герой Волгоград, ставший по традиции на 8 и 9 мая Сталинградом, приступает к празднованию Дня Великой Победы. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», горожане уже с 07.00 целыми семьями с праздничной атрибутикой — флагами, георгиевскими лентами и с портретами фронтовиков стягиваются в центр города, чтобы принять участие в массовых мероприятиях.