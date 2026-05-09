«Уралвагонзавод» отправил в зону СВО танки трех типов

«Концерн “Уралвагонзавод” в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа», — рассказали в пресс-службе завода.
Конструкторы учли боевой опыт и отзывы военнослужащих при доработке техники. Основное внимание уделено повышению выживаемости машин и безопасности экипажа.
Требования к российским танкам постоянно растут, их конструкции совершенствуются. В 2025 году доработана система радиоэлектронной борьбы и усилена защита моторно-трансмиссионного отсека. Продолжаются работы по улучшению пассивной и активной защиты, а также эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что при производстве оружия нужно учитывать опыт СВО. Глава России считает, что это повлияет на будущий облик Вооруженных сил России.