«Уралвагонзавод» отправил в зону СВО танки трех типов

ВС РФ получили на баланс три новых модернизированных танка ко Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

«Уралвагонзавод» отправил в войска новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн “Уралвагонзавод” в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа», — рассказали в пресс-службе завода.

Конструкторы учли боевой опыт и отзывы военнослужащих при доработке техники. Основное внимание уделено повышению выживаемости машин и безопасности экипажа.

Требования к российским танкам постоянно растут, их конструкции совершенствуются. В 2025 году доработана система радиоэлектронной борьбы и усилена защита моторно-трансмиссионного отсека. Продолжаются работы по улучшению пассивной и активной защиты, а также эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.

Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что при производстве оружия нужно учитывать опыт СВО. Глава России считает, что это повлияет на будущий облик Вооруженных сил России.