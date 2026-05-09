В Кремле объяснили, почему 9 мая будет для Путина сложным рабочим днем

Сегодняшний день, 9 мая, у президента России Владимира Путина будет сложным рабочим днем. Впрочем, так происходит каждый год в этот день. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У президента каждый день 9 мая — это сложный рабочий день. Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах. Но для него (президента РФ — Прим. Ред.) это еще и рабочий день», — сказал представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин традиционно выступит с речью на День Победы. Его «ждет весь мир».
