В центре Петербурга ввели ограничения движения и закрыли Невский проспект

В Петербурге 9 мая начали действовать временные ограничения движения и работы транспорта, связанные с празднованием Дня Победы. Часть мер затронула как автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, так и пешеходов.

Источник: Аргументы и факты

С 06:00 до 12:00 для пешеходов закрыт Невский проспект. Обойти перекрытый участок можно через набережную канала Грибоедова, Садовую улицу, а также Литейный, Владимирский и Лиговский проспекты.

С 07:00 вестибюли станции метро Невский проспект, ведущие к набережной канала Грибоедова и Михайловской улице, работают только на выход.

Для автомобилистов с 06:00 введены ограничения движения в центральной части города. Изменения затронули и маршруты наземного общественного транспорта — часть автобусов и троллейбусов следует по временным схемам объезда.

Кроме того, в течение всего дня в Петербурге недоступны сервисы аренды электросамокатов.

Городские власти также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и SMS-сообщений. Ограничения связаны с мерами безопасности во время праздничных мероприятий.