В центре Петербурга ввели ограничения движения и закрыли Невский проспект

С 06:00 до 12:00 для пешеходов закрыт Невский проспект. Обойти перекрытый участок можно через набережную канала Грибоедова, Садовую улицу, а также Литейный, Владимирский и Лиговский проспекты.
С 07:00 вестибюли станции метро Невский проспект, ведущие к набережной канала Грибоедова и Михайловской улице, работают только на выход.
Для автомобилистов с 06:00 введены ограничения движения в центральной части города. Изменения затронули и маршруты наземного общественного транспорта — часть автобусов и троллейбусов следует по временным схемам объезда.
Кроме того, в течение всего дня в Петербурге недоступны сервисы аренды электросамокатов.
Городские власти также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и SMS-сообщений. Ограничения связаны с мерами безопасности во время праздничных мероприятий.