В Москве вспомнили август 1945 года

Накануне празднования 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне Союз театральных деятелей России провёл праздничный вечер, на который были приглашены ветераны сцены, дети Великой Отечественной войны и герои СВО. В театре «На Страстном» студенты Московской школы Олега Табакова показали спектакль «Забытый август» по одноимённой повести Рустама Ибрагимбекова о первых мирных месяцах и взрослении поколения, чьё детство и юность пришлись на страшные годы войны. Перед показом председатель СТД РФ Владимир Машков поздравил всех собравшихся с одним из главных российских праздников.