Внук Юрия Никулина рассказал, как актер праздновал День Победы

9 мая Россия празднует 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Многие ветераны, вернувшись с фронта, нашли свое призвание в киноиндустрии. Одним из самых известных из них является советский и российский артист цирка, народный артист СССР Юрий Никулин. Его внук Максим Никулин поделился воспоминаниями о том, как его дедушка отмечал этот важный праздник.
— Юрий Владимирович прошел две войны — финскую и Великую Отечественную. И для него этот праздник был важнее всех остальных, даже важнее дня рождения и Нового года. Когда я был маленьким, то просыпался 9 мая и слышал, как он по утрам звонил своим товарищам, сослуживцам и друзьям — они поздравляли друг друга. Дедушка поддерживал с ними связь, насколько это было возможно, — пояснил он.
По словам Максима Никулина, его дед никогда не делился с семьей подробностями о своей службе на фронте. Тем не менее, он упоминал двоих товарищей по оружию, дружба с которыми осталась в его памяти на всю жизнь.
— У Юрия Владимировича было несколько друзей, которые тоже прошли войну. Одним из них был его партнер Михаил Шуйдин, их знаменитый творческий дуэт клоунов просуществовал более 30 лет. Вторым его близким другом был Марат Вайнтрауб, — приводит слова внука артиста VOICE.
