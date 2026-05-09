Бессмертные души всё видят: Клин журавлей внезапно пролетел над «Бессмертным полком»

В Провидения развернули огромную Георгиевскую ленту и пронесли её по главным улицам. Но неожиданно в небе заметили трогательный символ памяти и бессмертия душ солдат, павших на полях Великой Отечественной войны, — клин журавлей. С портретами героев вышли жители Певека и Анадыря. В столице округа шествие открыли дети. В мероприятии участвовал губернатор Чукотки Владислав Кузнецов с семьёй и другие первые лица региона.