В Кемерово прошло шествие "Бессмертного полка"

Глава региона нес портрет своего деда, труженика тыла Михаила Васильевича Середюка, который в ноябре 1941 года приехал в Кемерово вместе с эвакуированным Ногинским заводом грампластинок (до начала Великой Отечественной войны это предприятие выпускало и оборонную продукцию, входило в систему Наркомата боеприпасов). Вместе с другими работниками он запускал производство на новом месте. Прошел путь от лекальщика до заместителя директора Кемеровского механического завода.