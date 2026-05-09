В Кемерово прошло шествие "Бессмертного полка"

КЕМЕРОВО, 9 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» прошло в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
В Кемерово на улицы с портретами своих дедов и прадедов вышли тысячи людей. К шествию «Бессмертного полка» присоединился губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Глава региона нес портрет своего деда, труженика тыла Михаила Васильевича Середюка, который в ноябре 1941 года приехал в Кемерово вместе с эвакуированным Ногинским заводом грампластинок (до начала Великой Отечественной войны это предприятие выпускало и оборонную продукцию, входило в систему Наркомата боеприпасов). Вместе с другими работниками он запускал производство на новом месте. Прошел путь от лекальщика до заместителя директора Кемеровского механического завода.
Дед главы региона по материнской линии Иван Иванович Бурцев защищал Ленинград, был ранен. Впоследствии работал на Кемеровском коксохимическом заводе в горячем цехе.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Кузбасса, всего в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 335 592 жителя региона.