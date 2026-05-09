Месси назвал имя своего 17-летнего преемника

Отвечая на вопрос о восходящих звездах, Месси был предельно краток и категоричен. Он подчеркнул, что, несмотря на появление целой плеяды одаренных молодых игроков именно Ямаль вызывает у него самые сильные ассоциации с собственным стартом в «Барселоне». Свое решение аргентинец объяснил не только впечатляющим списком достижений футбольного вундеркинда, но и тем колоссальным будущим потенциалом, который он демонстрирует на поле. По словам легендарного футболиста, у него нет никаких сомнений в том, что испанский вингер является лучшим представителем нового поколения.