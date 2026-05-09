Месси назвал имя своего 17-летнего преемника

Лионель Месси, действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины и звезда американского «Интер Майами», впервые однозначно высказался о футболисте, который, по его мнению, способен повторить его путь. В интервью журналисту Полло Альваресу 38-летний нападающий заявил, что видит в 17-летнем Ламине Ямале не просто талантливого юниора, а свою точную копию в молодости. Это заявление прозвучало на фоне недавнего признания президента Аргентины, который вновь назвал Месси величайшим игроком в истории футбола.
Отвечая на вопрос о восходящих звездах, Месси был предельно краток и категоричен. Он подчеркнул, что, несмотря на появление целой плеяды одаренных молодых игроков именно Ямаль вызывает у него самые сильные ассоциации с собственным стартом в «Барселоне». Свое решение аргентинец объяснил не только впечатляющим списком достижений футбольного вундеркинда, но и тем колоссальным будущим потенциалом, который он демонстрирует на поле. По словам легендарного футболиста, у него нет никаких сомнений в том, что испанский вингер является лучшим представителем нового поколения.
Напомним, что Ламин Ямаль, воспитанник академии «Барселоны», в текущем сезоне успел поразить футбольную общественность своей игрой, устанавливая один рекорд за другим. Месси, чья собственная карьера в каталонском клубе насчитывает 778 матчей, 672 гола и 303 голевые передачи, знает, о чем говорит, сравнивая новичка с собой. В активе 17-летнего испанца уже значатся 24 забитых мяча и 18 голевых пасов в 45 встречах, что для его возраста является выдающимся показателем.
Добавим, что в настоящий момент Ямаль выбыл из строя и продолжает восстановление после полученной травмы. Тем не менее, пророчество великого аргентинца уже вызвало бурную дискуссию в мировых СМИ.
