Ветеран Лыткин, которого обнял Путин, собирается посетить парад Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин, которого в прошлом году на параде Победы обнял президент РФ Владимир Путин, собирается посетить торжество в нынешнем году. Об этом сообщил внук ветерана. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил юноша, его дедушка планирует приехать на торжества, посвященные 81-й годовщине Победы. Парад пройдет в Москве 9 мая.
«Да, планирует», — сказал внук ветерана.
Напомним, в 2025 году после парада Путин лично поговорил с Лыткиным. Беседа прошла прямо на ногах, а на прощание президент приобнял участника Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что учительница Владимира Путина Вера Гуревич тоже надеется встретиться с президентом в День Победы. Бывший классный руководитель главы государства планирует приехать на праздничные мероприятия 9 мая. Сейчас Гуревич 92 года.
