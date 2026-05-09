В Москве завершаются последние приготовления к торжествам в честь 81-й годовщины Победы

Парадные расчёты проводят финальные репетиции, а специалисты завершают последние организационные и технические работы перед главным событием 9 Мая В Москве на Красная площадь практически завершены приготовления к проведению Парада Победы, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре столицы проходят заключительные репетиции парадных расчётов, а службы обеспечивают финальные организационные и технические приготовления перед началом торжеств. Военнослужащие в составе парадных коробок отрабатывают строевой шаг и синхронность прохождения по брусчатке главной площади страны. На трибунах завершается монтаж оборудования, проверяются системы безопасности, связи и телевизионной трансляции.