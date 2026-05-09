В Красноярске 10 мая ожидается сильный ветер

Завтра, 10 мая, в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
В южных округах местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.
