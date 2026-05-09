Четырёхвековой дуб и кактусы: Как спасали растения в годы блокады Ленинграда

Яблоня маньчжурская, которой почти 150 лет, до сих пор хранит память о войне — в годы блокады Ленинграда рядом с ней разорвалась бомба. Тогда, в ноябре 1941-го, за одну ночь погибла вся тропическая коллекция, а выжившие кактусы сотрудники спасали как могли: наиболее теплолюбивых несли домой, отогревали буржуйками, лечили обморожения и присыпали толчёным углём. В оранжереях тем временем выращивали овощи и лекарственные растения.