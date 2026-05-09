Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сняла ограничения на работу восьми аэропортов РФ

Росавиация перечислила воздушные гавани, с которых сняты ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Череповца и Ярославля сняты ограничения. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».

«Аэропорты: Внуково, Домодедово, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское), Череповец, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.

Напомним, из-за атаки ВСУ на Ростовскую область 8 мая наблюдались трудности в работе 13 аэропортов на юге России. Минтранс заявил, что воздушные гавани были открыты спустя несколько часов после беспрецедентной террористической атаки киевского режима, однако работали в упрощенном варианте.

Изначально предполагалось, что аэропорты на юге России будут закрыты до 12 мая. Вице-премьер Виталий Савельев заметил, что полностью авиасообщение на юге нашей страны смогут востановить за 2−3 дня. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Ростовскую область террористическим актом.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше