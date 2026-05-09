Росавиация сняла ограничения на работу восьми аэропортов РФ

Напомним, из-за атаки ВСУ на Ростовскую область 8 мая наблюдались трудности в работе 13 аэропортов на юге России. Минтранс заявил, что воздушные гавани были открыты спустя несколько часов после беспрецедентной террористической атаки киевского режима, однако работали в упрощенном варианте.