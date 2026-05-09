Росавиация сняла ограничения на работу восьми аэропортов РФ

В аэропортах Москвы, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Череповца и Ярославля сняты ограничения. Об этом сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».
«Аэропорты: Внуково, Домодедово, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Чкалов), Тамбов (Донское), Череповец, Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.
Напомним, из-за атаки ВСУ на Ростовскую область 8 мая наблюдались трудности в работе 13 аэропортов на юге России. Минтранс заявил, что воздушные гавани были открыты спустя несколько часов после беспрецедентной террористической атаки киевского режима, однако работали в упрощенном варианте.
Изначально предполагалось, что аэропорты на юге России будут закрыты до 12 мая. Вице-премьер Виталий Савельев заметил, что полностью авиасообщение на юге нашей страны смогут востановить за 2−3 дня. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Ростовскую область террористическим актом.