Москалькова отметила стойкость участников СВО

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что участники специальной военной операции продолжают традиции отцов и дедов, а их стойкость — прямое продолжение подвига 1945 года.
«От всего сердца поздравляю с Днём Великой Победы! 9 мая — не просто страница календаря, это день памяти, благодарности и нравственного долга перед теми, кто ценой своих жизней отстоял нашу свободу и независимость», — написала она в своем канале на платформе «Макс».
Омбудсмен отметила, что сейчас, как никогда раньше, перед лицом новых угроз и попыток исказить историю, стереть героические страницы прошлого, россияне осознают истинную ценность Дня Победы.
«Наши воины — участники специальной военной операции — продолжают славные традиции отцов и дедов, мужественно и решительно борются с неонацизмом и фашизмом во имя сохранения мира, безопасности и счастливой жизни для наших детей. Их стойкость — прямое продолжение подвига 1945 года», — подчеркнула Москалькова.