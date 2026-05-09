Будущие медики Хабаровска встретились с участниками СВО в канун 9 Мая

В канун 9 Мая в Хабаровском государственном медицинском колледже имени Г. С. Макарова состоялась военно спортивная эстафета «Наша Победа». Мероприятие приурочили к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В рамках эстафеты студенты первого курса прошли семь тематических испытаний: отвечали на вопросы об исторических сражениях, вспоминали песни и кинофильмы военных лет. Центральным событием стала встреча с участниками специальной военной операции.
С напутственным словом к учащимся обратился Иван Атутов, кавалер ордена Мужества и чемпион в нескольких спортивных дисциплинах. Он отметил, что спорт воспитывает характер и учит работать над собой ежедневно.
Особое впечатление на участников произвела история, рассказанная Юрием Авдеевым из батальона БАРС 8 «Хабаровск». Военнослужащий показал письмо поддержки, полученное им на фронте от школьницы. Выяснилось, что автор послания — Катя Тарасова — теперь учится в этом колледже.
Юрий Авдеев также поделился воспоминаниями о работе медиков в зоне СВО. В частности, он описал случай на Запорожском направлении, когда женщина медик в камуфляже организовала проверку навыков оказания первой помощи у прибывших бойцов.
