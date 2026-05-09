В Красноярске прошло торжественное шествие подразделений в честь 81-й годовщины Победы

Представители подразделений воинских частей, силовых ведомств, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участников боевых действий, образовательных учреждений, молодежно-патриотических организаций прошли в едином строе на правобережье Красноярска в честь Дня Победы. [caption id= «attachment_366417» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Открывали торжественное шествие традиционно победители краевого фестиваля школьных музеев с копиями Красных Знамен воинских соединений и частей, сформированных на территории Красноярского края в годы Великой Отечественной войны. [caption id= «attachment_366416» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Среди первых в шествии приняли участие подразделения ветеранов — участников боевых действий и ветеранов специальной военной операции. [caption id= «attachment_366421» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Также по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» прошли представители молодежных движений — «Юнармии», военно-спортивных центров и 54 лидера строевой подготовки «Движения Первых» и участники проекта «Пост № 1». [caption id= «attachment_366418» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] К жителям Красноярского края обратился с поздравлением и губернатор Михаил Котюков. [caption id= «attachment_366419» align= «alignnone» width= «1243»] Фото: скриншот трансляции[/caption] Сегодня в ходе СВО сибиряки вновь отстаивают интересы Родины, а красноярские заводы снова работают в три смены без выходных и праздников — отправляют на фронт современное вооружение. Наши жители и волонтеры каждый день собирают гуманитарные грузы. 9 Мая мы особенно чувствуем, как крепка связь поколений. Пока она жива — Россия будет сильной, самостоятельной и непобедимой, — сказал в рамках торжественного события глава региона. После шествия красноярцам представили дефиле с оружием сотрудников ГУ ФСИН России, курсантов ВУЦ СФУ, СибЮИ МВД РФ, сводного почетного караула «Поста № 1» и Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. [caption id= «attachment_366420» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Кроме того, кадеты исполнили песню «Солдатушки» и показали строевую подготовку.