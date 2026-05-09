На правобережье Красноярска стартовал «Бессмертный полк» (видео)

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Красноярске в 2014 году и была ежегодной традицией до пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах из-за COVID-19 шествие проводили онлайн. В целях безопасности очный формат также отменяли в 2023 и 2024 годах. В прошлом году акция вернулась на улицы города, но уже на новом месте — на правом берегу.