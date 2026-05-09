Дедушка мужа актрисы Песковой выжил на затонувшем корабле

Родственники известных актёров, как и многие, тоже воевали во время ВОВ. У звезды фильма «Тест на беременность» Анны Песковой дедушка и бабушка служили, а дедушке мужа удалось выжить там, где, казалось, выжить невозможно. Подробностями артистка поделилась с «МК».
«Мой прадед — Никитин Григорий Порфирьевич — был старшим техником-лейтенантом, заместителем командира танковой роты по технической части 78-го отдельного мотоциклетного батальона 18-го танкового Знаменского Краснознаменного корпуса. Корпус воевал в составе 2-го Украинского фронта, прадед получил несколько боевых наград. Прабабушка тоже воевала — ушла на фронт медсестрой, но получив контузию начала работать на танковом заводе, — рассказала Анна. — А вот дедушка моего мужа (актриса в браке с Дмитрием Пристансковым — прим. авт.) Васюхно Иван Дмитриевич был участником Таллинского перехода. Он служил телеграфистом 544 Отдельного батальона связи 123 СК 67 А Ленинградского фронта. Однажды их корабль затонул под артобстрелом, и из 1500 человек в живых осталось только двое — одним из них был он. Иван Дмитриевич защищал Ленинград, освобождал Прибалтику. Война для него закончилась только в 1947 году. Он был награждён медалью “За боевые заслуги”, медалью “За оборону Ленинграда”, Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами».
По словам актрисы, она всегда принимала участие в шествии «Бессмертного полка» и обязательно пойдёт снова, как только появится такая возможность.
«Каждый год 9 мая мы остаёмся в Москве и чтим память наших героев. Раньше я выходила на шествие “Бессмертного полка”. Когда парад проходил в онлайн-формате, фотографии мы отправляли в интернет-версию “Бессмертного полка”. Если в будущем у меня будет возможность, я обязательно снова лично приму участие в шествии — это даёт невероятный подъём и прилив сил», — заключила Пескова.