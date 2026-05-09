Дедушка мужа актрисы Песковой выжил на затонувшем корабле

«Мой прадед — Никитин Григорий Порфирьевич — был старшим техником-лейтенантом, заместителем командира танковой роты по технической части 78-го отдельного мотоциклетного батальона 18-го танкового Знаменского Краснознаменного корпуса. Корпус воевал в составе 2-го Украинского фронта, прадед получил несколько боевых наград. Прабабушка тоже воевала — ушла на фронт медсестрой, но получив контузию начала работать на танковом заводе, — рассказала Анна. — А вот дедушка моего мужа (актриса в браке с Дмитрием Пристансковым — прим. авт.) Васюхно Иван Дмитриевич был участником Таллинского перехода. Он служил телеграфистом 544 Отдельного батальона связи 123 СК 67 А Ленинградского фронта. Однажды их корабль затонул под артобстрелом, и из 1500 человек в живых осталось только двое — одним из них был он. Иван Дмитриевич защищал Ленинград, освобождал Прибалтику. Война для него закончилась только в 1947 году. Он был награждён медалью “За боевые заслуги”, медалью “За оборону Ленинграда”, Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами».