В Госдуме предупредили россиян о мошеннических схемах, связанных с капремонтом

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о том, какие мошеннические схемы и мифы вокруг капитального ремонта являются сейчас самыми распространенными.

— Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ — никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится, — рассказал Гаврилов.

Он также добавил, что в России нет государственных программ, по которым гражданину раз в пять лет якобы прощают долги или автоматически обнуляют просрочку. При этом настоящий юрист не будет звонить первым и разыскивать должника по базам, передает ТАСС.

