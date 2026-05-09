Волгоград снова стал Сталинградом: что меняется в городе 9 мая

Официальное переименование случается несколько раз в год.

Волгоград вновь стал Сталинградом. 9 мая 2026 года на всех въездах в город-герой появились таблички с легендарным именем. Так происходит девять раз в год — в даты, связанные с военной историей.

Дорожные знаки особых предписаний сменили надпись на «Сталинград» на трассах Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий» и других магистралях.

Решение о временном возвращении имени власти приняли еще в 2013 году. Сталинградом город называют 2 и 23 февраля, 8−9 мая, 22 июня, 23 августа, 2−3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

В 2026-м Волгоград встречает 81-ю годовщину Победы как Сталинград — именно так он вошел в мировую историю.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Волгограде могут ограничить мобильную связь.