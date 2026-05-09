Воронежские энергетики возложили цветы к мемориалам в преддверии Дня Победы

Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» накануне 9 Мая отдали дань памяти воинам Победы возложили венки и цветы к Вечному огню в парке Патриотов в городе Воронеже, а также приняли участие в торжественном митинге у воинского братского захоронения на улице Курнатовского городского микрорайона Сомово. На мероприятии присутствовали директор филиала «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов, представители профсоюзной организации, работники и члены молодежного совета Воронежэнерго. Участники митинга почтили минутой молчания память всех, кто ковал Победу в тылу и на фронте, возложили венки и цветы к памятнику павшим воинам.
Специалисты Воронежэнерго уже на протяжении нескольких лет шефствуют над братской могилой в Сомово. Здесь в 1942 году были захоронены 248 военнослужащих, погибших во время боев за столицу Черноземья, а также умершие от ран в ближайших госпиталях. В 1965 году на братской могиле был открыт памятник, а в 2015 году специалисты «Воронежэнерго» взяли на себя обязательства по поддержанию мемориального комплекса в надлежащем состоянии. Ежегодно в канун празднования Дня Победы работники филиала приводят в порядок памятник, мемориальные плиты, зеленые насаждения. В 2020 году энергетики, обновляя надписи на мемориальных плитах, выявили, что в братской могиле захоронено 248 бойцов, на не 246, как считалось ранее. Историческая память была восстановлена.
«День Победы — это праздник, который объединяет наш народ. Память о Великой победе живет в каждой семье, и наш долг передать эту память будущим поколениям», — отметил директор филиала Вячеслав Антонов.