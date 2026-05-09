В Москве завершают подготовку к Параду Победы на Красной площади

К участию в парадном марше готовятся военнослужащие различных видов и родов войск, а также курсанты военных учебных заведений. Отдельно отмечается участие военнослужащих из КНДР, которые также пройдут по брусчатке Красной площади. Завершит программу воздушная часть — пролет авиационных групп высшего пилотажа, которые раскрасят небо в цвета российского флага.