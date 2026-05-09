Венесуэла при помощи США и Британии вывезла ядерные материалы

После январской операции США в Венесуэле власти страны срочно вывезли оставшиеся ядерные элементы, находившиеся на территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом в Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.
Чиновник отметил, что вывоз ядерных элементов состоялся 18 и 29 апреля. Необходимость ускоренного вывоза власти Венесуэлы объяснили повышением уровня риска после операции США в январе.
Помощь в вывозе Каракасу оказали различные профильные структуры Британии и США. Контроль за перевозкой осуществляло МАГАТЭ.
Напомним, 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены. Представители венесуэльской власти заявили: им неизвестно, где находится Мадуро, и потребовали от Вашингтона доказательств того, что он жив.