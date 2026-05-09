Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла при помощи США и Британии вывезла ядерные материалы

Власти Венесуэлы завершили вывоз ядерных материалов из страны.

Источник: Комсомольская правда

После январской операции США в Венесуэле власти страны срочно вывезли оставшиеся ядерные элементы, находившиеся на территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом в Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

Чиновник отметил, что вывоз ядерных элементов состоялся 18 и 29 апреля. Необходимость ускоренного вывоза власти Венесуэлы объяснили повышением уровня риска после операции США в январе.

Помощь в вывозе Каракасу оказали различные профильные структуры Британии и США. Контроль за перевозкой осуществляло МАГАТЭ.

Напомним, 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, разбомбив аэропорты и армейские базы. Дональд Трамп объявил о вывозе из страны и захвате президента Николаса Мадуро и его жены. Представители венесуэльской власти заявили: им неизвестно, где находится Мадуро, и потребовали от Вашингтона доказательств того, что он жив.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше