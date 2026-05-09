Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Для Путина 9 Мая — насыщенный и сложный рабочий день

День Победы является для президента России Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем. Об этом в субботу, 9 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

День Победы является для президента России Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем. Об этом в субботу, 9 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в этот день у главы государства состоится «целый марафон двусторонних встреч». Песков напомнил, что Путин сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а после проведет ряд встреч в Кремле.

— Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, (для Путина — прим. «ВМ») это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день, — приводит слова представителя Кремля корреспондент информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

9 мая лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту поздравление по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил двусторонние отношения стран, благодаря которым начался «блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран».

8 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле. Лидеры государств обсудили вопросы экономики и подготовку к празднованию Дня Победы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше