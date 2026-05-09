Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Мясниковском районе Дона отменили мероприятия ко Дню Победы

В Мясниковском районе в целях безопасности отказались от массовых мероприятий с 9 по 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы, запланированные на 9, 10 и 11 мая. Об этом сообщили в районной администрации.

— В связи с ночной воздушной атакой БПЛА на территории Чалтырского сельского поселения в целях вашей безопасности все массовые мероприятия, запланированные на 9−11 мая, отменяются! — прокомментировали в отделе культуры и молодёжной политики администрации.

Запланированные на выходные дни спортивные мероприятия также отменяются. Их перенесли на 15−22 мая.

Жителям района напомнили, что они в любое время могут возложить цветы, чтобы почтить память героев. Кроме того, можно поучаствовать в онлайн-акциях, например, «Наш Бессмертный полк» или«, “Окна Победы”, “Свеча Памяти”.

Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 8 мая в селе Чалтырь в Мясниковском районе было повреждено 50 домов. В границах поврежденных домов был введен режим ЧС, создана комиссия по оценке ущерба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше