День Победы — важный нравственный ориентир для каждого человека. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, как человек относится к 9 мая, к Дню Победы, вне зависимости от того, где он живет, в каком регионе, в какой стране, к какой эпохе принадлежит, к какому поколению, были у него фронтовики в семье, не были, — это камертон», — метко прокомментировала российский дипломат отношение к празднику для каждого человека в эфире Первого канала.
О событиях военных лет можно узнать из книг и истории семьи. Вывод один: это были победители и герои, отметила Захарова.
К сожалению, сейчас на Западе власти пытаются сделать всё, чтобы жертвы и героизм советского народа были забыты. Но Россия никогда не позволит стереть из памяти, как Советская Армия выковывала победу ценой жизни солдат.
