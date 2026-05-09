Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Захарова назвала День Победы священным и сакральным праздником

Захарова рассказала об отношении к Дню Победы.

Источник: Комсомольская правда

День Победы — важный нравственный ориентир для каждого человека. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, как человек относится к 9 мая, к Дню Победы, вне зависимости от того, где он живет, в каком регионе, в какой стране, к какой эпохе принадлежит, к какому поколению, были у него фронтовики в семье, не были, — это камертон», — метко прокомментировала российский дипломат отношение к празднику для каждого человека в эфире Первого канала.

О событиях военных лет можно узнать из книг и истории семьи. Вывод один: это были победители и герои, отметила Захарова.

К сожалению, сейчас на Западе власти пытаются сделать всё, чтобы жертвы и героизм советского народа были забыты. Но Россия никогда не позволит стереть из памяти, как Советская Армия выковывала победу ценой жизни солдат.

Напомним, 9 мая в 10:00 начнется парад Победы в Москве на Красной площади. Издание KP.RU ведет прямую трансляцию с места событий.

Россия празднует День Победы: Онлайн-трансляция.

Видеотрансляция Парада Победы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше