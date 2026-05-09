Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске

Курсант сделал предложение руки и сердца избраннице во время парада Победы в Благовещенске. Соответствующее видео в субботу, 9 мая, опубликовала администрация города.
На кадрах показано, как мужчина опустился на одно колено и достал кольцо. Его товарищи тут же поддержали курсанта, хором попросив избранницу согласиться.
Девушка ответила «да», после чего военные прокричали троекратное «Ура!», следует из публикации.
9 мая военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли на Дальнем Востоке. Главный парад войск ВВО состоялся в Хабаровске. Военные парады также прошли в Новосибирске, во Владивостоке, в Кемерове и Улан-Удэ.
В то же время пешие парадные расчеты выдвинулись к Кремлю. Уже в 10:00 в Москве начнется парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. О том, что Фицо вылетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 9 Мая, стало известно днем ранее.