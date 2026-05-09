Смотрим, как Хабаровск провел «Бессмертный полк» 2026

В этом году, по словам организаторов, только в Хабаровске в «Бессмертном полку» прошли около 50 тысяч человек. Все желающие почтить память своих предков и отдать должное героям собирались у парка «Динамо», у двух львов, и после окончания военного парада маршем дошли до площади Славы.
Шествие возглавил губернатор Хабаровского края, который тоже нес портреты своих родных. В этом году в акции также приняли участие и семьи участников СВО. Во время проведения Бессмертного полка были приняты беспрецедентные меры безопасности, однако, по словам участников, сотрудники полиции вели себя очень корректно и особого неудобства это не доставило.
Смотрим фотографии с шествия, ищем себя или своих знакомых и отдаем дань памяти тем, кто защищал Родину.