В Белгороде построят транспортную развязку

Строительство транспортной развязки на трассе улица Красноармейская — микрорайон Юго-Западный-2 в Белгороде начнется в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Этот участок проходит через железнодорожный переезд со шлагбаумом. В часы пик там нередко возникают заторы. Новая развязка протяженностью 300 м будет построена на разных уровнях с железной дорогой. Это решит проблему с заторами и заметно увеличит пропускную способность трассы. Работы планируют завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.