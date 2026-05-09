В Белгороде построят транспортную развязку

Этот участок проходит через железнодорожный переезд со шлагбаумом. В часы пик там нередко возникают заторы. Новая развязка протяженностью 300 м будет построена на разных уровнях с железной дорогой. Это решит проблему с заторами и заметно увеличит пропускную способность трассы. Работы планируют завершить в 2027 году.