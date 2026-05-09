В Тверской области выберут лучшие предприятия в социально-трудовой сфере

Компании или их филиалы, работающие в Тверской области, могут принять участие в конкурсе на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в социально-трудовой сфере». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.
Лидеров определят в шести номинациях: «Лучший коллективный договор Верхневолжья», «Лучший работодатель Верхневолжья — организатор трудовой занятости подростков», «Лучший муниципалитет Верхневолжья — организатор трудовой занятости подростков», «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий непроизводственной сферы), «Лучший специалист Верхневолжья по охране труда». Еще в одной категории — «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий производственной сферы) — победители будут определены в трех группах. В частности, лидеров определят среди организаций с численностью до 100 человек, от 101 до 250 человек и свыше 250 человек.
Конкурс проводится в течение календарного года. Его итоги подведут в IV квартале 2026-го. Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября направить заявку в главное управление по труду и занятости населения Тверской области или по электронной почте: Panskoipa@tverreg.ru. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (4822) 33−33−28.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.